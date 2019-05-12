Винченцо Монтелла: "Фиорентина" и болельщики должны быть едины, в противном случае мы все будем мазохистами"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла - о матче с "Миланом" (0:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Во время матча фанаты "фиалок" устроили акцию протеста, покинув трибуны во время первого тайма или отказавшись от поддержки команды.

- Нам не хватает психологической стойкости, чтобы играть все 90 минут, учитывая напряженную ситуацию в городе. - При первых признаках трудностей мы растворились на поле и потеряли те элементы, которые необходимы для игры в футбол. Команда испугалась, мы как будто ждали, пока соперник забьет. Мы потеряли уверенность. Второй тайм был намного лучше. Я видел смелость, настрой, уверенность. Думаю, что мы стали играть лучше после того, как болельщики вернулись на трибуны, и это не случайность. Я хочу, чтобы болельщики и команда были едины, особенно когда это необходимо. В противном случае мы все будем мазохистами. Это не будет хорошо для "Фиорентины" и Флоренции.

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