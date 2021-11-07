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Винченцо Итальяно доволен игрой «Фиорентины» в матче с «Ювентусом»

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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

«Это была отличная игра, — цитирует Итальяно Football Italia. — Мы могли привезти домой очко. Очень горько, потому что до удаления Миленковича мы очень хорошо играли против очень сильной команды, но снова не могли добиться результата на выезде против большого клуба. Наша игра и настрой были отличными. Думаю, своей игрой в этом матче мы заслужили очко.

Учитывая, как мы играем, отбор с опозданием или ошибка в чтении игры может случиться. Я хотел предупредить Миленковича, чтобы он был аккуратным. Но лучше бы я молчал - получилось, что я напомнил арбитру. Николе не нужно было даже идти в этот отбор — до ворот было 70 метров. В жизни ты учишься на своих ошибках. Это была отличная игра, мы очень мало позволили «Юве». Ребята расстроены из-за результата».

Единственный мяч в концовке забил Хуан Куадрадо. Никола Миленкович был удален на 73-й минуте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Евгений Петров все материалы автора

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