Винченцо Итальяно доволен игрой «Фиорентины» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

«Это была отличная игра, — цитирует Итальяно Football Italia. — Мы могли привезти домой очко. Очень горько, потому что до удаления Миленковича мы очень хорошо играли против очень сильной команды, но снова не могли добиться результата на выезде против большого клуба. Наша игра и настрой были отличными. Думаю, своей игрой в этом матче мы заслужили очко.

Учитывая, как мы играем, отбор с опозданием или ошибка в чтении игры может случиться. Я хотел предупредить Миленковича, чтобы он был аккуратным. Но лучше бы я молчал - получилось, что я напомнил арбитру. Николе не нужно было даже идти в этот отбор — до ворот было 70 метров. В жизни ты учишься на своих ошибках. Это была отличная игра, мы очень мало позволили «Юве». Ребята расстроены из-за результата».

Единственный мяч в концовке забил Хуан Куадрадо. Никола Миленкович был удален на 73-й минуте.