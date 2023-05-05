Осимхен — о чемпионстве «Наполи»: «Будем пировать!»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о чемпионстве своей команды в серии А.

«Дорогие неаполитанцы, скудетто завоевано! Будем пировать!», — написал Осимхен в соцсетях.

Этот чемпионский титул стал третьим в истории «Наполи».

В последний раз неаполитанцы становились чемпионами в сезоне-1989/90.