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Виктор Обинна: «Миранчук напоминает мне Езила»

16:12
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Локомотива» Виктор Обинна отметил большой потенциал новичка «Аталанты» Алексея Миранчука. Обинна защищал цвета «Локо» с 2011 по 2015 год, в то время Миранчук проводил первые матчи за основной состав железнодорожников.

— В Москве я познакомился с Алексеем Миранчуком, — цитирует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио Обинну. — Он был очень молод. Уникальный талант. Напоминает мне местами Езила. У него невероятные возможности для роста, и Гасперини может ему помочь.

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