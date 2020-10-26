Виктор Обинна: «Миранчук напоминает мне Езила»

Бывший нападающий «Локомотива» Виктор Обинна отметил большой потенциал новичка «Аталанты» Алексея Миранчука. Обинна защищал цвета «Локо» с 2011 по 2015 год, в то время Миранчук проводил первые матчи за основной состав железнодорожников.

— В Москве я познакомился с Алексеем Миранчуком, — цитирует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио Обинну. — Он был очень молод. Уникальный талант. Напоминает мне местами Езила. У него невероятные возможности для роста, и Гасперини может ему помочь.