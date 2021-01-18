Видаль объяснил поцелуй эмблемы «Ювентуса» на груди Кьеллини

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в Instagram объяснил, зачем поцеловал эмблему «Ювентуса» на футболке Джорджо Кьеллини перед матчем 18-го тура серии А (2:0).

«Это не был поцелуй эмблемы другой команды, а просто дань уважения Кьеллини. Он мне как брат, вместе мы провели долгое время в одном клубе. Я уважаю «Интер», его руководство и болельщиков, которые доверили мне защищать их цвета. Вперед, «Интер», ради команды я готов на все», — написал Видаль.

33-летний чилиец отыграл за «Ювентус» четыре сезона.