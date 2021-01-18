Видаль: «Интер» доказал победой над «Ювентусом», что мы можем побороться за чемпионство»
01:14
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:0).
«Эта победа важна для меня и для команды. Это была очень сложная игра против лучшей команды Италии. Я рад, что забил свой первый гол за «Интер». Думаю, сегодня мы доказали, что можем побороться за Скудетто. Мы верим, что сможем пройти весь путь», — приводит слова Видаля Sky Sport Italia.
После этого матча «Интер» с 40 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидирующего «Милана». «Ювентус» с 33 очками — на пятой строчке.
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