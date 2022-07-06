Видаль договорился об условиях расторжения контракта с «Интером»

Полузащитник Артуро Видаль перейдет во «Фламенго» на правах свободного агента. 35-летний чилиец договорился об условиях расторжения контракта с «Интером», сообщает инсайдер Николо Скира.

Сумма компенсации за расторжение договора составит 4 миллиона евро.

Видаль подпишет с «Фламенго» контракт на два года. На этой неделе он пройдет медосбледование, после чего о заключение соглашения будет объявлено официально.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».