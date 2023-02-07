Дзанетти: «Шкриньяр наденет другую футболку с июля, и мы желаем ему всего наилучшего»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением об уходе из команды защитника Милана Шкриньяра.

«Мы предложили ему продление контракта в рамках наших возможностей, он оценил и сказал «нет». Это нормально, и его решение должно быть принято. Главное — это благо клуба, и он был первым, кто это понял. «Интер» будет двигаться дальше, Шкриньяр наденет другую футболку с июля, и мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Дзанетти Альфредо Педулла.

Шкриньяр не стал продлевать контракт с миланским клубом и договорился о переходе в «ПСЖ». Но в зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр сыграл 28 матчей за нерадзурри во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.