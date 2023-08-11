Вице-президент Дзанетти рассказал, как учит китайский язык для общения с владельцами «Интера»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил, что начал изучать китайский язык, чтобы общаться с новыми инвесторами миланского клуба.

«Это очень сложно! У них совсем другая культура, но я выучил несколько слов, для этикета. Прилетаешь туда в пять утра, а в аэропорту тебя ждут сотни людей, с флажками, с цветами, все хотят автографы и фото!» — цитирует слова Дзанетти La Nacion.

19 августа «Интер» сыграет в 1-м туре серии А с «Монцей». Начало — в 21.45 мск.