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Виалли может стать новым президентом «Сампдории»

14:08
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Джанлука Виалли может стать новым президентом «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.

Уже бывший президент клуба Массимо Ферреро покинул свой пост после того, как был арестован. Он подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Эта ситуация должна ускорить продажу клуба новым владельцам. Ранее консортиум Виалли (Dinan-Vialli group) сообщил, что ведет переговоры о покупке «Сампдории».

«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А.

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Иван Шитик все материалы автора

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