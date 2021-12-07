Виалли может стать новым президентом «Сампдории»
14:08
Джанлука Виалли может стать новым президентом «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.
Уже бывший президент клуба Массимо Ферреро покинул свой пост после того, как был арестован. Он подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.
Эта ситуация должна ускорить продажу клуба новым владельцам. Ранее консортиум Виалли (Dinan-Vialli group) сообщил, что ведет переговоры о покупке «Сампдории».
«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А.
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