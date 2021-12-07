Джанлука Виалли может стать новым президентом «Сампдории», сообщает Il Secolo XIX.

Уже бывший президент клуба Массимо Ферреро покинул свой пост после того, как был арестован. Он подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Эта ситуация должна ускорить продажу клуба новым владельцам. Ранее консортиум Виалли (Dinan-Vialli group) сообщил, что ведет переговоры о покупке «Сампдории».

«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А.