Ветеран ЦСКА Пономарев: «Верю, что Миранчук и Влашич смогут стать хорошими друзьями в «Торино»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитников Николы Влашича и Алексея Миранчука в «Торино».

«Может быть, общее прошлое для Влашича и настоящее для Миранчука будет объединять их. Думаю, что они будут стараться, а что получится пока неизвестно. Верю в то, что Миранчук и Влашич смогут стать хорошими друзьями. Они в чужой стране. Думаю, что Влашич хорошо разговаривает по-русски. Они будут общаться, их будут вместе селить. На них будут возлагать большие надежды. Пока трудно сказать, как они проявят себя в этой ситуации», — сказал Пономарев «СЭ».

11 августа стало известно о переходе 24-летнего Влашича в «Торино» на правах аренды. Итальянский клуб оставляет за собой право выкупа хорвата у «Вест Хэма» за 15 миллионов евро.

Ранее «Торино» объявил о переходе российского хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты».