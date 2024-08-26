«Верона» встретится с «Ювентусом» в матче 2-го тура итальянской серии А в понедельник, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала.

В первом туре чемпионата Италии «Верона» победила «Наполи» (3:0), а «Ювентус» с тем же счетом обыграл «Комо».

В 10-м туре серии А сезона-2023/24 «Ювентус» победил «Верону» со счетом 1:0, а в 25-м туре команды сыграли вничью (2:2). По итогам сезона «Ювентус» расположился на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, а «Верона» — на 13-й.