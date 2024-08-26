«Верона» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча серии А Италии
«Верона» встретится с «Ювентусом» в матче 2-го тура итальянской серии А в понедельник, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала.
В первом туре чемпионата Италии «Верона» победила «Наполи» (3:0), а «Ювентус» с тем же счетом обыграл «Комо».
В 10-м туре серии А сезона-2023/24 «Ювентус» победил «Верону» со счетом 1:0, а в 25-м туре команды сыграли вничью (2:2). По итогам сезона «Ювентус» расположился на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, а «Верона» — на 13-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
3
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Верона
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|- : -
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
|- : -
|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
|1.09
|21:45
|
Удинезе – Комо
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Деннис Ман
Парма
|2
|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Самуэль Мбангула
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2