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26 августа, 20:00

«Верона» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

Трансляция матча «Верона» — «Ювентус» начнется в 21:40 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters

«Верона» встретится с «Ювентусом» в матче 2-го тура итальянской серии А в понедельник, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:3
Ювентус

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также будет доступна на сайте телеканала.

В первом туре чемпионата Италии «Верона» победила «Наполи» (3:0), а «Ювентус» с тем же счетом обыграл «Комо».

В 10-м туре серии А сезона-2023/24 «Ювентус» победил «Верону» со счетом 1:0, а в 25-м туре команды сыграли вничью (2:2). По итогам сезона «Ювентус» расположился на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, а «Верона» — на 13-й.

Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
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«Комо» сыграл вничью с «Кальяри» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
2
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
3
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
4
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
5
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
6
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
8
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
19
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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30.08 19:30
Венеция – Торино
 - : -
30.08 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
31.08 19:30
Болонья – Эмполи
 - : -
31.08 19:30
Лечче – Кальяри
 - : -
31.08 21:45
Лацио – Милан
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Парма
 - : -
1.09 19:30
Фиорентина – Монца
 - : -
1.09 19:30
Дженоа – Верона
 - : -
1.09 21:45
Ювентус – Рома
 - : -
1.09 21:45
Удинезе – Комо
 - : -
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