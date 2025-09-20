«Ювентус» не сумел обыграть «Верону» в серии А
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 4-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 19-й минуте открыл вингер туринцев Франсишку Консейсау. На 44-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Гифта Орбана с пенальти.
«Ювентус» (10 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Игора Тудора впервые потеряла очки. «Верона» (3) идет 15-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|1
|0
|21-9
|19
|
2
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
3
|Рома
|7
|5
|2
|0
|16-3
|17
|
4
|Милан
|7
|4
|3
|0
|14-7
|15
|
5
|Комо
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
6
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|
7
|Кальяри
|6
|4
|1
|1
|6-3
|13
|
8
|Ювентус
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|
9
|Наполи
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
10
|Аталанта
|7
|3
|0
|4
|10-11
|9
|
11
|Лечче
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|
12
|Сассуоло
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
13
|Торино
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
14
|Болонья
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
16
|Удинезе
|7
|1
|1
|5
|9-16
|4
|
17
|Дженоа
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
18
|Монца
|6
|1
|1
|4
|9-15
|4
|
19
|Фиорентина
|7
|1
|1
|5
|8-17
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|0
|6
|6-16
|3
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38 тур
|16.10
|21:45
|Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.10
|16:00
|Венеция – Наполи
|1 : 0
|17.10
|19:00
|Болонья – Интер
|1 : 3
|17.10
|21:45
|Рома – Дженоа
|2 : 0
|18.10
|13:30
|Удинезе – Лечче
|0 : 3
|18.10
|16:00
|Фиорентина – Комо
|1 : 3
|18.10
|19:00
|Милан – Аталанта
|3 : 2
|18.10
|21:45
|Ювентус – Лацио
|0 : 3
|19.10
|19:30
|Монца – Кальяри
|- : -
|19.10
|21:45
|Парма – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|5
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0
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