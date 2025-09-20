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«Ювентус» не сумел обыграть «Верону» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 4-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 19-й минуте открыл вингер туринцев Франсишку Консейсау. На 44-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Гифта Орбана с пенальти.

«Ювентус» (10 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Игора Тудора впервые потеряла очки. «Верона» (3) идет 15-й в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур.
20 сентября 2025, 19:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)
Верона
1:1
Ювентус
Источник: Таблица серии А
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Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 1 0 21-9 19
2
 Лацио 7 6 1 0 14-4 19
3
 Рома 7 5 2 0 16-3 17
4
 Милан 7 4 3 0 14-7 15
5
 Комо 7 4 2 1 12-7 14
6
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
7
 Кальяри 6 4 1 1 6-3 13
8
 Ювентус 7 3 2 2 9-8 11
9
 Наполи 7 3 1 3 10-7 10
10
 Аталанта 7 3 0 4 10-11 9
11
 Лечче 7 3 0 4 9-12 9
12
 Сассуоло 7 2 2 3 12-14 8
13
 Торино 6 2 1 3 7-9 7
14
 Болонья 7 1 2 4 6-10 5
15
 Парма 6 1 1 4 4-10 4
16
 Удинезе 7 1 1 5 9-16 4
17
 Дженоа 7 1 1 5 5-13 4
18
 Монца 6 1 1 4 9-15 4
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 Фиорентина 7 1 1 5 8-17 4
20
 Венеция 7 1 0 6 6-16 3
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16.10 21:45 Фрозиноне – Сассуоло 4 : 2
17.10 16:00 Венеция – Наполи 1 : 0
17.10 19:00 Болонья – Интер 1 : 3
17.10 21:45 Рома – Дженоа 2 : 0
18.10 13:30 Удинезе – Лечче 0 : 3
18.10 16:00 Фиорентина – Комо 1 : 3
18.10 19:00 Милан – Аталанта 3 : 2
18.10 21:45 Ювентус – Лацио 0 : 3
19.10 19:30 Монца – Кальяри - : -
19.10 21:45 Парма – Торино - : -
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Рома

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И К Ж
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