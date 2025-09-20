«Ювентус» не сумел обыграть «Верону» в серии А

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 4-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 19-й минуте открыл вингер туринцев Франсишку Консейсау. На 44-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Гифта Орбана с пенальти.

«Ювентус» (10 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Игора Тудора впервые потеряла очки. «Верона» (3) идет 15-й в турнирной таблице.