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Сегодня, 23:41

«Ювентус» на выезде разгромил «Верону»

Алина Савинова
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«Ювентус» на выезде одержал крупную победу над «Вероной» в матче 2-го тура серии А — 3:0.

У черно-белых в этой встрече дубль оформил Душан Влахович и еще один гол забил Николо Савона.

«Ювентус» одержал вторую победу на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице. У «Вероны» 3 балла и 11-я позиция.

В следующем туре чемпионата Италии «зебры» сыграют против «Ромы» 1 сентября. Команда Паоло Дзанетти в этот же день встретится с «Дженоа».

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:3
Ювентус

Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
Серия А
0
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«Комо» сыграл вничью с «Кальяри» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 2 2 0 0 6-0 6
2
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
3
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
4
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
5
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
6
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
8
 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 2 0 2 0 1-1 2
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 1-2 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Комо 2 0 1 1 1-4 1
19
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 2 : 1
24.08 21:45
Интер – Лечче
 2 : 0
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 0 : 1
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 0 : 0
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 2 : 1
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 1 : 2
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 3 : 0
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 1 : 1
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 0 : 3
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 3
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Деннис Ман

Деннис Ман

Парма

 2
П
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 2
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Самуэль Мбангула

Самуэль Мбангула

Ювентус

 2
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

Лаутаро Джаннетти

Удинезе

 2 0 2
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