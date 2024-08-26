«Ювентус» на выезде разгромил «Верону»

«Ювентус» на выезде одержал крупную победу над «Вероной» в матче 2-го тура серии А — 3:0.

У черно-белых в этой встрече дубль оформил Душан Влахович и еще один гол забил Николо Савона.

«Ювентус» одержал вторую победу на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице. У «Вероны» 3 балла и 11-я позиция.

В следующем туре чемпионата Италии «зебры» сыграют против «Ромы» 1 сентября. Команда Паоло Дзанетти в этот же день встретится с «Дженоа».