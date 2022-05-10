«Верона» выкупит Джованни Симеоне у «Кальяри» за 10 миллионов евро

«Верона» выкупит права на нападающего Джованни Симеоне у «Кальяри», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Клуб заплатит за 26-летнего аргентинца за 10 миллионов евро. Сам футболист уже согласовал контракт до 2026 года.

Симеоне перешел в «Верону» на правах аренды в августе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.