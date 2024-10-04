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«Верона» на своем поле обыграла «Венецию»

Сергей Разин
корреспондент
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«Верона» в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 2:1.

На гол Гаэтано Ористанио хозяева ответили точными ударами Каспера Тенгстедта и Джесса Йоронена, который забил в свои ворота.

После этого матча «Верона» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 4 очками — на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 7-й тур
04 окт, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Венеция

ФК Венеция
ФК Верона
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