«Верона» на своем поле обыграла «Венецию»

«Верона» в матче 7-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 2:1.

На гол Гаэтано Ористанио хозяева ответили точными ударами Каспера Тенгстедта и Джесса Йоронена, который забил в свои ворота.

После этого матча «Верона» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Венеция» с 4 очками — на 19-й строчке.