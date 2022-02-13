«Верона» на своем поле разгромила «Удинезе»

«Верона» обыграла «Удинезе» (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Фабио Деапаоли, Антонин Барак, Джанлука Капрари и Адриен Тамез.

Параллельные матчи «Эмполи» — «Кальяри» и «Дженоа» — «Салернитана» завершились с одинаковым счетом 1:1.

«Верона» набрала 36 очков и занимает девятое место. У «Удинезе» 27 очков и 14-я позиция.