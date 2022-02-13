Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:59

«Верона» на своем поле разгромила «Удинезе»

Евгений Петров
Корреспондент

«Верона» обыграла «Удинезе» (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Голы забивали Фабио Деапаоли, Антонин Барак, Джанлука Капрари и Адриен Тамез.

Параллельные матчи «Эмполи» — «Кальяри» и «Дженоа» — «Салернитана» завершились с одинаковым счетом 1:1.

«Верона» набрала 36 очков и занимает девятое место. У «Удинезе» 27 очков и 14-я позиция.

Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
4:0
Удинезе
Голы
Депаоли, 2 (1:0), Барак, 31 (2:0), Капрари, 66 (3:0), Тамез, 84 (4:0)
Верона
Монтипо Казале Гюнтер Чеккерини (Фараони, 60 ) Лазович Капрари (Прашелик, 73 ) Илич (Бесса, 60 ) Депаоли (Рецос, 83 ) Тамез Барак Симеоне (Лазанья, 73 )
Удинезе
Сильвестри Зегелар Мари Бекао Удогие (Соппи, 46) Макенго Яяло (Бету, 63) Уоллас Молина Саксесс (Пуссетто, 72) Деулофеу
Предупреждения
Тамез 51, Депаоли 68, Бесса 90  -  Бекао 51
Судьи
Коломбо (Италия)
Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:1
Кальяри
Голы
Пинамонти, 38 (1:0), Паволетти, 84 (1:1)
Эмполи
Викарио Паризи Вити Романьоли Стоянович Пинамонти Асллани Бандинелли (Бенасси, 75 ) Байрами (Верре, 89 ) Журковски (Исмайли, 89 ) Кутроне (Хендерсон, 65 )
Кальяри
Краньо Оберт (Чеппителли, 59) Ловато (Альтаре, 28) Гольданига Грасси Ликояннис (Базелли, 59) Жоау Педру Марин (Паволетти, 79) Белланова (Бальде, 79) Далберт Перейро
Предупреждения
Стоянович 1  -  Жоау Педру 40, Марин 71
Судьи
Дионизи (Италия)
Италия. Серия А. 25-й тур
13 февр, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Салернитана
Голы
Дестро, 32 (1:0), Бонаццоли, 45 (1:1)
Дженоа
Сиригу Васкес (Камбьясо, 58 ) Ванхейсден Максимович Хефти Бадель (Пикколи, 80 ) Стураро Йебоа (Мелегони, 67 ) Портанова (Ровелла, 58 ) Экубан Дестро (Гудмундссон, 67 )
Салернитана
Сепе Раньери Фасио Дрэгушин Маццокки Ederson (Перотти, 62) Радованович (Кастанос, 74) Кулибали Бонаццоли (Рибери, 74) Верди (Зортеа, 82) Джурич (Микаэл, 82)
Предупреждения
Стураро 53, Бадель 60, Ровелла 66  -  Маццокки 63, Дрэгушин 75
Судьи
Белло (Италия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
ФК Верона
ФК Удинезе
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Специи»

Серия А: «Наполи» и «Интер» сыграли вничью, «Аталанта» — «Ювентус» и другие матчи 25-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
18
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 1 : 1
12.02 22:45
Торино – Венеция
 1 : 2
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 1 : 0
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 - : -
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 - : -
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 - : -
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 - : -
13.02 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
14.02 22:45
Специя – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости