3 октября, 23:46

Гол Пинамонти принес «Сассуоло» победу над «Вероной»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сассуоло» в гостях переиграл «Верону» в матче 6-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте после нереализованного пенальти забил Андреа Пинамонти.

«Сассуоло» набрал 9 очков и вышел на восьмое место в серии А. «Верона» (3) продлила серию без побед во всех турнирах до 7 матчей и идет 17-й в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
03 октября, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Сассуоло

Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
7
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
8
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
9
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
10
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
11
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
12
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

