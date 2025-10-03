Гол Пинамонти принес «Сассуоло» победу над «Вероной»

«Сассуоло» в гостях переиграл «Верону» в матче 6-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте после нереализованного пенальти забил Андреа Пинамонти.

«Сассуоло» набрал 9 очков и вышел на восьмое место в серии А. «Верона» (3) продлила серию без побед во всех турнирах до 7 матчей и идет 17-й в турнирной таблице.