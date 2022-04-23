«Верона» сыграла вничью с «Сампдорией»

«Верона» дома сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости, на 44-й минуте Франческо Капуто добил в ворота после своего же нереализованного пенальти. Хозяева отыгрались на 78-й минуте, гол забил Джанлука Капрари.

«Самподория» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 16-е место в серии А, имея 30 очков после 34 туров.

«Верона» идет на девятой строчке, с 49 очками после 34 матчей.