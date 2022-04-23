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Сегодня, 23:40

«Верона» сыграла вничью с «Сампдорией»

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«Верона» дома сыграла вничью с «Сампдорией» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости, на 44-й минуте Франческо Капуто добил в ворота после своего же нереализованного пенальти. Хозяева отыгрались на 78-й минуте, гол забил Джанлука Капрари.

«Самподория» прервала серию из трех поражений подряд и занимает 16-е место в серии А, имея 30 очков после 34 туров.

«Верона» идет на девятой строчке, с 49 очками после 34 матчей.

Италия. Серия А. 34-й тур
23 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Сампдория
Голы
Капуто, 44 (0:1), Капрари, 78 (1:1)
Нереализованный пенальти
Капуто 44
Верона
Монтипо Фараони (Депаоли, 61) Казале Чеккерини Гюнтер (Шутало, 46) Барак (Лазанья, 61) Лазович Илич (Мигел Велозу, 90+2) Тамез Капрари (Бесса, 90+2) Симеоне
Сампдория
Аудеро Ауджелло (Йосида, 74) Колли Берешиньски Феррари (Мурру, 74) Торсби Сабири Виейра (Сенси, 64) Кандрева Ринкон (Экдаль, 64) Капуто (Квальярелла, 86)
Предупреждения
Гюнтер 43’  -  Ринкон 32’, Виейра 51’, Берешиньски 80’
Судьи
Айрольди (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

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15%

1.63

X2

14%

1.40
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ЦСКА
Динамо

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21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
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Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

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ФК Верона
ФК Сампдория
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И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
2
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 1 : 3
23.04 16:00
Торино – Специя
 2 : 1
23.04 19:00
Интер – Рома
 3 : 1
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 1 : 1
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
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 - : -
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Лацио

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 25 1 10
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