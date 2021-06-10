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«Верона» продлила контракт с Мигелом Велозу

12:58
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«Верона» объявила о продлении контракта с полузащитником Мигелом Велозу.

Новое соглашение с 35-летним португальцем рассчитано до конца июня 2022 года.

Велозу выступает за «Верону» с июля 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 22 матча, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

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