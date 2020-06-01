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«Верона» представила новый минималистичный логотип

13:34
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«Верона» на сайте представила свой новый официальный логотип.

Новый логотип будет минималистичным по сравнению с предыдущим. На официальном сайте клуба размещена фотография с подписью: «Вернись. В будущее.»

— Клуб хочет иметь современный и авангардный лого, рассказывающий о видении и в то же время об истории и традициях, которые являются неотъемлемыми элементами старейшего футбольного клуба в Вероне, — говорится в заявлении.

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