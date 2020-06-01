«Верона» представила новый минималистичный логотип
13:34
«Верона» на сайте представила свой новый официальный логотип.
Новый логотип будет минималистичным по сравнению с предыдущим. На официальном сайте клуба размещена фотография с подписью: «Вернись. В будущее.»
— Клуб хочет иметь современный и авангардный лого, рассказывающий о видении и в то же время об истории и традициях, которые являются неотъемлемыми элементами старейшего футбольного клуба в Вероне, — говорится в заявлении.
RITORNO. AL FUTURO. ??— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 1, 2020
Il nuovo logo ufficiale dell'Hellas Verona FC dal 1° luglio 2020 ?? https://t.co/pvaTY4pHRH #HVFC pic.twitter.com/QCPvLEZp0J
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