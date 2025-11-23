«Верона» проиграла «Парме» и до 13 матчей продлила серию без побед в этом сезоне

«Верона» на своем поле уступила «Парме» в матче 12-го тура Серии А — 1:2.

Победу гостям принес дубль Матео Пельегрино. 24-летний аргентинец отличился на 18-й и 80-й минутах. Единственный гол хозяев на 65-й минуте забил Джоване.

«Парма» (11 очков) поднялась на 15-е место в Серии А. «Верона» (6) продлила серию без побед в текущем сезоне до 13 матчей и опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице.