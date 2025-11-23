Футбол
Сегодня, 16:27

«Верона» проиграла «Парме» и до 13 матчей продлила серию без побед в этом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Верона» на своем поле уступила «Парме» в матче 12-го тура Серии А — 1:2.

Победу гостям принес дубль Матео Пельегрино. 24-летний аргентинец отличился на 18-й и 80-й минутах. Единственный гол хозяев на 65-й минуте забил Джоване.

«Парма» (11 очков) поднялась на 15-е место в Серии А. «Верона» (6) продлила серию без побед в текущем сезоне до 13 матчей и опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
23 ноября, 14:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Парма
Источник: Таблица Серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Парма
Палладино после поражения от «Наполи»: «Вторая половина была очень позитивной, мне понравился характер реакции команды»
