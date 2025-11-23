«Верона» проиграла «Парме» и до 13 матчей продлила серию без побед в этом сезоне
«Верона» на своем поле уступила «Парме» в матче 12-го тура Серии А — 1:2.
Победу гостям принес дубль Матео Пельегрино. 24-летний аргентинец отличился на 18-й и 80-й минутах. Единственный гол хозяев на 65-й минуте забил Джоване.
«Парма» (11 очков) поднялась на 15-е место в Серии А. «Верона» (6) продлила серию без побед в текущем сезоне до 13 матчей и опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица Серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|
2
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
3
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
4
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
5
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Парма
|12
|2
|5
|5
|9-15
|11
|
16
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
17
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|12
|0
|6
|6
|7-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|1 : 2
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
