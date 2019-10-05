«Верона» обыграла «Сампдорию» и поднялась на девятое место
«Верона» победила «Сампдорию» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:0). Голом отметился защитник Мараш Кумбулла. Еще один мяч в свои ворота забил защитник Никола Мурру.
«Верона» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Сампдория» с 3 баллами располагается на последней строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
7-й тур
«Верона» — «Сампдория» — 2:0 (1:0)
Голы: Кумбулла, 9 (1:0). Мурру, 81 — в свои ворота (2:0).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович (Витале, 58), Пессина (Хендерсон, 86), Амрабат, Стемпиньски, Сальседо (Верре, 70).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Габбьядини, 77), Мурру, Феррари, Депаоли, Шабо, Экдаль, Янкто (Ригони, 57), Виейра, Квальярелла, Бонаццоли (Капрари, 63).
Предупреждения: Феррари, 15. Лазович, 24. Шабо, 33. Бонаццоли, 41.
Судья: Фаббри (Италия).
5 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
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