«Наполи» в стартовом туре серии А разгромно уступил «Вероне»

«Наполи» в матче первого тура чемпионата Италии уступил «Вероне» со счетом 0:3.

Отличились Дайлон Ливраменто и Даниель Москера, оформивший дубль. В концовке первого тайма полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 45+4-й минуте.

В другой встрече тура «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

В следующем матче «Наполи» 25 августа сыграет дома с «Болоньей», «Верона» днем позже примет «Ювентус».