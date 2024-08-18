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Сегодня, 21:29

«Наполи» в стартовом туре серии А разгромно уступил «Вероне»

Сергей Разин
корреспондент
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18 августа. «Наполи» уступил «Вероне» (0:3).
Фото Global Look Press

«Наполи» в матче первого тура чемпионата Италии уступил «Вероне» со счетом 0:3.

Отличились Дайлон Ливраменто и Даниель Москера, оформивший дубль. В концовке первого тайма полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 45+4-й минуте.

В другой встрече тура «Болонья» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

В следующем матче «Наполи» 25 августа сыграет дома с «Болоньей», «Верона» днем позже примет «Ювентус».

Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
3:0
Наполи
Италия. Серия А. 1-й тур
18 авг, 19:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Удинезе

ФК Болонья
ФК Верона
ФК Наполи
ФК Удинезе
1
3
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Томори рассказал о желании «Милана» побеждать в каждом матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
2
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
3
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
4
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
5
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
6
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
7
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
8
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
9
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
10
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
11
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
12
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
20
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
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17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 2 : 2
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 1 : 1
18.08 19:30
Верона – Наполи
 3 : 0
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
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Даниэль Москера

Даниэль Москера

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
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Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
П
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Дарко Лазович

Верона

 2
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Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
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 1 0 0
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Интер

 1 0 1
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