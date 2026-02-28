«Наполи» вырвал победу над «Вероной» благодаря голу Лукаку на 90+6-й минуте

«Наполи» на выезде победил «Верону» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У гостей на 2-й минуте отличился Расмус Хойлунн. У хозяев в середине второго тайма счет сравнял Жан-Даниэль Акпа-Акпро. На 90+6-й минуте гол Ромелу Лукаку принес «Наполи» победу.

Неаполитанская команда набрала 53 очка и занимает третье место в таблице чемпионата Италии. «Верона» с 15 очками располагается на последней, 20-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

28 февраля, 20:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)

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