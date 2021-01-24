«Верона» обыграла «Наполи», «Дженоа» выиграл у «Кальяри»
18:57
«Дженоа» обыграл «Кальяри» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев весь матч отыграл экс-футболист «Зенита» Доменико Кришито. Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. В параллельной игре «Верона» выиграла у «Наполи» (3:1).
Чемпионат Италии. Серия А
19-й тур
«Дженоа» — «Кальяри» — 1:0 (1:0)
«Верона» — «Наполи» — 3:1 (3:1)
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