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«Верона» обыграла «Наполи», «Дженоа» выиграл у «Кальяри»

18:57
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«Дженоа» обыграл «Кальяри» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев весь матч отыграл экс-футболист «Зенита» Доменико Кришито. Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. В параллельной игре «Верона» выиграла у «Наполи» (3:1).

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Дженоа» — «Кальяри» — 1:0 (1:0)

«Верона» — «Наполи» — 3:1 (3:1)

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