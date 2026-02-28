«Верона» и «Наполи» сыграют в чемпионате Италии 28 февраля

«Верона» и «Наполи» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии в субботу, 28 февраля. Игру примет стадион «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Начало встречи — в 20.0 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Верона» — «Наполи» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.

28 февраля, 20:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск.

В чемпионате Италии-2025/26 «Верона» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице, а «Наполи» с 50 очками идет третьим.

В предыдущем матче чемпионата «мастифы» уступили «Сассуоло» (0:3), а соперником неаполитанцев была «Аталанта» (1:2).