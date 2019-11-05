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«Верона» наказана закрытием сектора за расизм в адрес Балотелли

19:10
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«Верона» наказана закрытием сектора стадиона на одну игру за расистские оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, информирует сайт серии А.

Как отмечается, расистские оскорбления в адрес Балотелли были хорошо как самим игроком, так и представителем Итальянской федерации футбола (FIGC).

Наказан только конкретный сектор, так остальная часть стадиона после инцидента поддержала Балотелли аплодисментами. Дальнейшее расследование выявит лиц, ответственных за инцидент.

Напомним, в концовке встречи Балотелли запустил мяч в трибуны и хотел покинуть поле после расистских выкриков. После игры главный тренер «Вероны» Иван Юричвыразил недоумение в связи с поведением нападающего и не заметил расизма со стороны болельщиков.

Балотелли пробил в фанатов и «девятку». В серии А новый расистский скандал

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