«Верона» наказана закрытием сектора за расизм в адрес Балотелли
«Верона» наказана закрытием сектора стадиона на одну игру за расистские оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, информирует сайт серии А.
Как отмечается, расистские оскорбления в адрес Балотелли были хорошо как самим игроком, так и представителем Итальянской федерации футбола (FIGC).
Наказан только конкретный сектор, так остальная часть стадиона после инцидента поддержала Балотелли аплодисментами. Дальнейшее расследование выявит лиц, ответственных за инцидент.
Напомним, в концовке встречи Балотелли запустил мяч в трибуны и хотел покинуть поле после расистских выкриков. После игры главный тренер «Вероны» Иван Юричвыразил недоумение в связи с поведением нападающего и не заметил расизма со стороны болельщиков.
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