Гол Рейндерса принес «Милану» победу над «Вероном»

«Милан» выиграл у «Вероны» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.

Единственный гол забил полузащитник Тиджани Рейндерс на 56-й минуте.

«Милан» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Верона» располагается на 17-й строчке — 15 очков.