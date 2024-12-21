Гол Рейндерса принес «Милану» победу над «Вероном»
«Милан» выиграл у «Вероны» в матче 17-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.
Единственный гол забил полузащитник Тиджани Рейндерс на 56-й минуте.
«Милан» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Верона» располагается на 17-й строчке — 15 очков.
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|20.12
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Верона – Милан
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|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|- : -
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|
Дженоа – Наполи
|- : -
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
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|
Монца – Ювентус
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|23.12
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Фиорентина – Удинезе
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|23.12
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Сулейман Исак Туре
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|2
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Верона
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|1
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