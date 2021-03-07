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«Милан» на выезде обыграл «Верону»

19:20
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«Милан» на выезде обыграл «Верону» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отметились хавбек Раде Крунис и защитник Диогу Далот.

После 26 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, «Верона» располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Верона» — «Милан» — 0:2 (0:1)

Голы: Крунич, 27 (0:1). Далот, 50 (0:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Димарко, 58), Чеккерини, Маньяни, Мигел Велозу (Илич, 57), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 54), Барак (Сальседо, 54), Тамез, Лазанья (Фавилли, 74).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Томори, Далот, Мейте, Крунич, Кессье, Самуэль Кастильехо (Хауге, 78), Леан, Салемакерс.

Предупреждения: Маньяни, 26. Бесса, 90+3.

Судья: Орсато (Италия).
7 марта. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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