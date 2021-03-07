«Милан» на выезде обыграл «Верону»
«Милан» на выезде обыграл «Верону» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей отметились хавбек Раде Крунис и защитник Диогу Далот.
После 26 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, «Верона» располагается на 8-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
26-й тур
«Верона» — «Милан» — 0:2 (0:1)
Голы: Крунич, 27 (0:1). Далот, 50 (0:2).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Димарко, 58), Чеккерини, Маньяни, Мигел Велозу (Илич, 57), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 54), Барак (Сальседо, 54), Тамез, Лазанья (Фавилли, 74).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Томори, Далот, Мейте, Крунич, Кессье, Самуэль Кастильехо (Хауге, 78), Леан, Салемакерс.
Предупреждения: Маньяни, 26. Бесса, 90+3.
Судья: Орсато (Италия).
7 марта. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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