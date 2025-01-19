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«Верона» — «Лацио»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Верона» сыграет с «Лацио» в чемпионате Италии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Маттиа Дзакканьи, игрок ФК «Лацио».
Фото Global Look Press

«Верона» сыграет с «Лацио» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 19 января. Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Начало — 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Верона» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров серии А команда из Вероны набрала 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Клуб из Рима с 36 баллами идет на пятой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 20:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Серия А: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Верона
ФК Лацио
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«Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 16 2 3 35-14 50
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 21 13 4 4 46-24 43
4
 Ювентус 21 8 13 0 34-17 37
5
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
6
 Болонья 20 8 9 3 32-26 33
7
 Фиорентина 20 9 6 5 33-21 33
8
 Милан 20 8 7 5 29-21 31
9
 Рома 21 7 6 8 31-27 27
10
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
11
 Торино 21 5 8 8 21-26 23
12
 Дженоа 21 5 8 8 18-30 23
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 21 2 7 12 20-31 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 3 : 1
18.01 17:00
Болонья – Монца
 3 : 1
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 2 : 0
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 2 : 3
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 1 : 1
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 - : -
19.01 17:00
Парма – Венеция
 - : -
19.01 20:00
Верона – Лацио
 - : -
19.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
20.01 22:45
Комо – Удинезе
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 14
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 12
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

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