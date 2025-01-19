«Лацио» одержал крупную победу над «Вероной»
«Лацио» на выезде победил «Верону» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.
Счет на 2-й минуте игры открыл Самуэль Жиго. На 21-й минуте Булайе Диа увеличил преимущество гостей, а во втором тайме Маттиа Дзакканьи забил третий гол римской команды.
«Лацио» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Верона» (19) располагается на 18-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|
2
|Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|
3
|Аталанта
|21
|13
|4
|4
|46-24
|43
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|
6
|Болонья
|20
|8
|9
|3
|32-26
|33
|
7
|Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|
8
|Милан
|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
11
|Торино
|21
|5
|8
|8
|21-26
|23
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Кальяри
|21
|5
|6
|10
|23-34
|21
|
14
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
15
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
16
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
17
|Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
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38 тур
|17.01
|22:45
|
Рома – Дженоа
|3 : 1
|18.01
|17:00
|
Болонья – Монца
|3 : 1
|18.01
|20:00
|
Ювентус – Милан
|2 : 0
|18.01
|22:45
|
Аталанта – Наполи
|2 : 3
|19.01
|14:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 1
|19.01
|17:00
|
Кальяри – Лечче
|4 : 1
|19.01
|17:00
|
Парма – Венеция
|1 : 1
|19.01
|20:00
|
Верона – Лацио
|0 : 3
|19.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|20.01
|22:45
|
Комо – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|14
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Рауль Белланова
Аталанта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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