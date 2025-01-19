«Лацио» одержал крупную победу над «Вероной»

«Лацио» на выезде победил «Верону» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Счет на 2-й минуте игры открыл Самуэль Жиго. На 21-й минуте Булайе Диа увеличил преимущество гостей, а во втором тайме Маттиа Дзакканьи забил третий гол римской команды.

«Лацио» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Верона» (19) располагается на 18-й позиции.