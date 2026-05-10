«Комо» в гостях победил «Верону»
«Комо» на выезде обыграл «Верону» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 71-й минуте забил Анастасиос Дувикас. Гол хозяев на 75-й минуте был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.
«Комо» набрал 65 очков и за два тура до окончания чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 20 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке. «Верона» и «Пиза» (18 очков) ранее досрочно вылетели из высшего дивизиона.
Следующий матч «Комо» проведет 17 мая против «Пармы», а «Верона» в этот же день сыграет с «Интером».
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Интер
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|0-0
|0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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