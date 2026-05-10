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10 мая, 15:30

«Комо» в гостях победил «Верону»

Алина Савинова

«Комо» на выезде обыграл «Верону» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил Анастасиос Дувикас. Гол хозяев на 75-й минуте был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

«Комо» набрал 65 очков и за два тура до окончания чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 20 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке. «Верона» и «Пиза» (18 очков) ранее досрочно вылетели из высшего дивизиона.

Следующий матч «Комо» проведет 17 мая против «Пармы», а «Верона» в этот же день сыграет с «Интером».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
10 мая, 13:30. Маркантонио Бентегоди (Верона)
Верона
0:1
Комо

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ФК Комо
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
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