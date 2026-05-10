«Комо» в гостях победил «Верону»

«Комо» на выезде обыграл «Верону» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил Анастасиос Дувикас. Гол хозяев на 75-й минуте был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

«Комо» набрал 65 очков и за два тура до окончания чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 20 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке. «Верона» и «Пиза» (18 очков) ранее досрочно вылетели из высшего дивизиона.

Следующий матч «Комо» проведет 17 мая против «Пармы», а «Верона» в этот же день сыграет с «Интером».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

10 мая, 13:30. Маркантонио Бентегоди (Верона)

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