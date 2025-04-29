«Кальяри» на выезде переиграл «Верону»

«Кальяри» выиграл у «Вероны» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».

На 30-й минуте Леонардо Паволетти открыл счет. В концовке встречи Алессандро Дейола удвоил преимущество гостей.

Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве, так как защитник Даниэле Гиларди на 85-й минуте получил красную карточку.

«Кальяри» набрал 33 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Верона» идет на 15-й строчке — 32 очка.