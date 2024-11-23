«Интер» на выезде разгромил «Верону»

«Интер» одержал крупную победу над «Вероной» в выездном матче 13-го тура серии А — 5:0.

У гостей дубль оформил Маркус Тюрам и еще по голу забили Хоакин Корреа, Стефан Де Врей и Янн Биссек.

«Интер» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, обойдя «Наполи» (26), у которого еще один матч в запасе. Команда из Милана не проигрывает с 22 сентября.

«Верона» с 12 баллами располагается на 14-й строчке в серии А.