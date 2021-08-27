«Интер» вырвал победу в матче с «Вероной»
«Интер» на выезде обыграл «Верону» (3:1) в матче второго тура чемпионата Италии.
На 15-й минуте хозяева вышли вперед. Отличился Иван Илич. Во второй половине «Интер» забил трижды. Сначала отличился Лаутаро Мартинес, а затем дубль оформил Хоакин Корреа.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Верона» — «Интер» — 1:3 (1:0)
Голы: Илич, 15 (1:0). Мартинес, 47 (1:1). Корреа, 83 (1:2). Корреа, 90+4 (1:3).
«Верона»: Монтипо, Фараони (Давидович, 75), Гюнтер, Чеккерини (Казале, 53), Маньяни (Шутало, 75), Лазович, Дзакканьи, Барак, Хонгла (Тамез, 74), Илич, Канчелльери (Лазанья, 62).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович (Димарко, 66), Хакан Чалханоглу (Весино, 87), Барелла, Джеко (Сенси, 87), Перишич (Видаль, 66), Мартинес (Корреа, 74).
Предупреждения: Маньяни, 28. Мартинес, 57. Брозович, 64. Тамез, 88.
Судья: Манганьелло.
27 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю