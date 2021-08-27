«Интер» вырвал победу в матче с «Вероной»

«Интер» на выезде обыграл «Верону» (3:1) в матче второго тура чемпионата Италии.

На 15-й минуте хозяева вышли вперед. Отличился Иван Илич. Во второй половине «Интер» забил трижды. Сначала отличился Лаутаро Мартинес, а затем дубль оформил Хоакин Корреа.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Верона» — «Интер» — 1:3 (1:0)

Голы: Илич, 15 (1:0). Мартинес, 47 (1:1). Корреа, 83 (1:2). Корреа, 90+4 (1:3).

«Верона»: Монтипо, Фараони (Давидович, 75), Гюнтер, Чеккерини (Казале, 53), Маньяни (Шутало, 75), Лазович, Дзакканьи, Барак, Хонгла (Тамез, 74), Илич, Канчелльери (Лазанья, 62).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович (Димарко, 66), Хакан Чалханоглу (Весино, 87), Барелла, Джеко (Сенси, 87), Перишич (Видаль, 66), Мартинес (Корреа, 74).

Предупреждения: Маньяни, 28. Мартинес, 57. Брозович, 64. Тамез, 88.

Судья: Манганьелло.

27 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».