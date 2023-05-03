«Интер» на выезде разгромил «Верону»

«Интер» на выезде разгромил «Верону» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 6:0.

В составе победителей по дублю сделали Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко, еще один мяч на счету Хакана Чалханоглу. Один гол в свои ворота забил нападающий «Вероны» Адольфо Гайч.

«Интер» занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 60 очков. «Верона» располагается на 18-й строчке — 27 очков.

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Монцей» — 1:1.

У гостей отличился полузащитник Стефан Эль-Шаарави. За хозяев гол забил защитник Лука Кальдирола.

«Рома» занимает 6-е место в таблице серии А с 58 очками. «Монца» идет на 10-й строчке — 45 очков.