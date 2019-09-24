«Верона» и «Удинезе» голов не забили

«Верона» сыграла вничью с «Удинезе» в пятом туре чемпионата Италии — 0:0. Команды занимают 13-е и 15-е место в серии A соответственно.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Верона» — «Удинезе» — 0:0

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Давидович, Мигел Велозу, Лазович (Витале, 83), Дзакканьи (Верре, 61), Пессина, Амрабат, Ди Кармине (Стемпиньски, 29).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло, Мандрагора, Фофана, Сема (Опоку, 78), Барак (Уоллас, 70), Лазанья (Окака Чука, 65).

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 42. Яяло, 60. Уоллас, 82. Бекао, 90+1.

Судья: Киффи.

24 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».