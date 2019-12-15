«Верона» и «Торино» забили на двоих шесть мячей, но победителя не выявили
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Торино». Встреча закончилась результативной ничьей — 3:3.
Чемпионат Италии. Серия А
16-й тур
«Верона» — «Торино» — 3:3 (0:1)
Голы: Ансальди, 36 (0:1). Беренгер, 55 (0:2). Ансальди, 61 (0:3). Паццини, 69 — с пенальти (1:3). Верре, 76 (2:3). Стемпиньски, 84 (3:3).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Верре, 46), Пессина, Амрабат (Паццини, 63), Ди Кармине (Стемпиньски, 46).
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Базелли (Мейте, 86), Дзадза, Верди (Лукич, 78), Беренгер (Белотти, 73).
Предупреждения: Амрабат, 35. Гюнтер, 40. Бремер, 52. Мигел Велозу, 65.
Судья: Ла Пенна (Италия).
15 декабря. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
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