Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Верона» и «Торино» забили на двоих шесть мячей, но победителя не выявили

16:24
Теги:

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Торино». Встреча закончилась результативной ничьей — 3:3.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Верона» — «Торино» — 3:3 (0:1)

Голы: Ансальди, 36 (0:1). Беренгер, 55 (0:2). Ансальди, 61 (0:3). Паццини, 69 — с пенальти (1:3). Верре, 76 (2:3). Стемпиньски, 84 (3:3).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Дзакканьи (Верре, 46), Пессина, Амрабат (Паццини, 63), Ди Кармине (Стемпиньски, 46).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Базелли (Мейте, 86), Дзадза, Верди (Лукич, 78), Беренгер (Белотти, 73).

Предупреждения: Амрабат, 35. Гюнтер, 40. Бремер, 52. Мигел Велозу, 65.

Судья: Ла Пенна (Италия).

15 декабря. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир