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«Верона» в добавленное время вырвала победу в матче с «Фиорентиной»

Алина Савинова

«Верона» одержала победу над «Фиорентиной» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед, который отличился на 90+5-й минуте.

«Верона» набрала 26 очков и поднялась на 14-ю позицию в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» (42) сохраняет шестое место. У фиолетовых третье поражение кряду.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур.
23 февраля 2025, 17:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)
Верона
1:0
Фиорентина
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Футбол
ФК Верона
ФК Фиорентина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
12.10 21:45 Торино – Удинезе - : -
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Рома

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 4
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Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Пауло Дибала

Рома

 4
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Анди Диуф

Интер

 3
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Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Хоан Васкес
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Дженоа

 4 0 0
Габриэле Бракалья
Габриэле Бракалья

Фрозиноне

 5 0 3
Йоэль Шингтьенн
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Венеция

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