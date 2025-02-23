«Верона» в добавленное время вырвала победу в матче с «Фиорентиной»

«Верона» одержала победу над «Фиорентиной» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед, который отличился на 90+5-й минуте.

«Верона» набрала 26 очков и поднялась на 14-ю позицию в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» (42) сохраняет шестое место. У фиолетовых третье поражение кряду.