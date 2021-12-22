«Верона» — «Фиорентина»: Кокорин начнет матч на скамейке запасных
19:47
В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Верона» на своем поле примет «Фиорентину». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет игру на скамейке запасных.
30-летний Кокорин в этом сезоне он провел всего четыре матча в серии А и не отметился результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.
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