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Сегодня, 18:55

«Эмполи» разгромил «Верону» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Эмполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 15-го тура итальянской серии А — 4:1.

Дубль оформил форвард гостей Себостьяно Эспозито (15-я и 19-я минуты). Еще по голу на счету Либерато Какаче (32-я) и Лоренцо Коломбо (42-я).

Единственный гол хозяев забил Каспер Тенгстедт (35-я).

«Эмполи» (19 очков) поднялся на девятое место в серии А. «Верона» (12) потерпела четвертое поражение подряд и идет 17-й.

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:4
Эмполи
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Эмполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
3
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
4
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
10
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Верона 15 4 0 11 18-37 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
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Интер – Парма
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Дженоа – Торино
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7.12 20:00
Ювентус – Болонья
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7.12 22:45
Рома – Лечче
 4 : 1
8.12 14:30
Фиорентина – Кальяри
 1 : 0
8.12 17:00
Верона – Эмполи
 1 : 4
8.12 20:00
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