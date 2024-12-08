«Эмполи» разгромил «Верону» в серии А

«Эмполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 15-го тура итальянской серии А — 4:1.

Дубль оформил форвард гостей Себостьяно Эспозито (15-я и 19-я минуты). Еще по голу на счету Либерато Какаче (32-я) и Лоренцо Коломбо (42-я).

Единственный гол хозяев забил Каспер Тенгстедт (35-я).

«Эмполи» (19 очков) поднялся на девятое место в серии А. «Верона» (12) потерпела четвертое поражение подряд и идет 17-й.