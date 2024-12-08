«Эмполи» разгромил «Верону» в серии А
«Эмполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 15-го тура итальянской серии А — 4:1.
Дубль оформил форвард гостей Себостьяно Эспозито (15-я и 19-я минуты). Еще по голу на счету Либерато Какаче (32-я) и Лоренцо Коломбо (42-я).
Единственный гол хозяев забил Каспер Тенгстедт (35-я).
«Эмполи» (19 очков) поднялся на девятое место в серии А. «Верона» (12) потерпела четвертое поражение подряд и идет 17-й.
Источник: Таблица серии А
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38-17
|34
|
2
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
3
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
4
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28-10
|31
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|15
|6
|9
|0
|24-10
|27
|
7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20-18
|22
|
9
|Эмполи
|15
|4
|7
|4
|14-15
|19
|
10
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
11
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|
12
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16-20
|16
|
13
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
14
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-25
|14
|
16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8-26
|13
|
17
|Верона
|15
|4
|0
|11
|18-37
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
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37 тур
38 тур
|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|3 : 1
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|2 : 1
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
|2 : 2
|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|4 : 1
|8.12
|14:30
|
Фиорентина – Кальяри
|1 : 0
|8.12
|17:00
|
Верона – Эмполи
|1 : 4
|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
|- : -
|8.12
|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|9.12
|22:45
|
Монца – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|14
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|11
|1
|3
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