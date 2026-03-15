«Дженоа» на выезде обыграл «Верону» в Серии А

«Дженоа» в гостях одержал победу над «Вероной» в матче 29-го тура итальянской Серии А — 2:0.

По голу у генуэзцев забили Витинья (61-я минута) и Лео Эстигор (86-я).

«Дженоа» (33 очка) поднялся на 13-е место в Серии А. «Верона» (18 очков) остается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур.

15 марта, 14:30. Маркантонио Бентегоди (Верона)

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