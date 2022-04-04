«Верона» с минимальным счетом обыграла «Дженоа»

«Верона» обыграла «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте матча забил Джованни Симеоне.

«Верона» набрала 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. У «Дженоа» 22 очка и 19-я позиция.