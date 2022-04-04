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Сегодня, 21:26

«Верона» с минимальным счетом обыграла «Дженоа»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Верона» обыграла «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте матча забил Джованни Симеоне.

«Верона» набрала 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. У «Дженоа» 22 очка и 19-я позиция.

Италия. Серия А. 31-й тур
04 апр, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:0
Дженоа
Голы
Симеоне, 5 (1:0)
Верона
Монтипо Фараони (Шутало, 79) Казале Чеккерини Гюнтер Лазович (Депаоли, 69) Илич Бесса (Онгла, 69) Тамез Капрари (Фработта, 90) Симеоне
Дженоа
Сиригу Васкес Хефти Максимович Мелегони (Экубан, 78) Стураро (Гальдамес, 46) Френдруп Бадель Портанова (Амири, 63) Гудмундссон (Йебоа, 46) Дестро (Пикколи, 63)
Предупреждения
Чеккерини 36’, Тамез 38’, Бесса 65’, Казале 72’  -  Стураро 2’, Гудмундссон 45’, Хефти 76’
Судьи
Фурно (Италия)

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ФК Дженоа
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 0 : 1
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 1 : 0
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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