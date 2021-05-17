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«Верона» и «Болонья» сыграли вничью

17 мая 2021, 23:37
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«Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Давиде Фараони и Никола Калинич. У гостей забивали Лоренцо Де Сильвестри и Родриго Паласио.

«Верона» набрала 44 очка и занимает десятое место. У «Болоньи» 41 очко и 11-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Верона» — «Болонья» — 2:2 (1:1)

Верона — Болонья

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