«Верона» и «Болонья» сыграли вничью
17 мая 2021, 23:37
«Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличились Давиде Фараони и Никола Калинич. У гостей забивали Лоренцо Де Сильвестри и Родриго Паласио.
«Верона» набрала 44 очка и занимает десятое место. У «Болоньи» 41 очко и 11-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
«Верона» — «Болонья» — 2:2 (1:1)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю