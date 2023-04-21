«Верона» дома обыграла «Болонью» в матче серии А
«Верона» обыграла «Болонью» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии — 2:1.
Дублем в составе хозяева отметился Симоне Верди. Он поразил ворота «Болоньи» на 45+6-й и 62-й минуте матча.
За «Болонью» забил Николас Домингес на 90+4-й минуте встречи.
«Верона» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков за 31 матч. «Болонья» занимает 8-ю строчку с 44 очками.
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|
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|61
|
3
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|30
|18
|5
|7
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|59
|
4
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|30
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|5
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|
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|30
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|8
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|
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|
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|
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|9
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|39
|
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|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
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|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
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|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|30
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|10
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|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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Интер
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