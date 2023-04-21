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Сегодня, 23:52

«Верона» дома обыграла «Болонью» в матче серии А

Виталий Косик
Корреспондент
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«Верона» обыграла «Болонью» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Дублем в составе хозяева отметился Симоне Верди. Он поразил ворота «Болоньи» на 45+6-й и 62-й минуте матча.

За «Болонью» забил Николас Домингес на 90+4-й минуте встречи.

«Верона» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков за 31 матч. «Болонья» занимает 8-ю строчку с 44 очками.

Италия. Серия А. 31-й тур
21 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Верона
серия А
0
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3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
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