«Аталанта» на выезде разгромила «Верону», Ретеги оформил покер

«Аталанта» одержала крупную победу над «Вероной» в выездном матче 24-го тура чемпионата Италии — 5:0.

У гостей отличились Эдерсон и Матео Ретеги, который забил четыре гола.

«Аталанта» с 50 очками сохраняет третье место в турнирной таблице серии А. Команда из Бергамо отстает на один балл от идущего на второй позиции «Интера» и на четыре очка — от лидирующего «Наполи», у которых еще по игре в запасе. «Верона» (23) опустилась на 14-ю строчку.