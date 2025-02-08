«Верона» и «Аталанта» сыграют в чемпионате Италии 8 февраля

«Верона» и «Аталанта» сыграют в 24-м туре чемпионата Италии в субботу, 8 февраля. Матч пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Встречу «Верона» — «Аталанта» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по подписке). Прямой эфир начнется в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

За ключевыми событиями и результатом игры «Верона» — «Аталанта» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

08 февраля 2025, 17:00. Маркантонио Бентегоди (Верона)

«Верона» в чемпионате Италии-2024/25 набрала 23 очка и занимала 13-ю строчку в турнирной таблице, а «Аталанта» с 47 очками шла третьей.

В предыдущем матче желто-синие обыграли «Монцу (1:0), а «нерадзурри» — сыграли вничью с «Торино» (1:1).