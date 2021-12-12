Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

«Атланта» в гостях победила «Верону» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо в гостях победила со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Для него это первый мяч в нынешнем сезоне.

Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.

«Аталанта» выиграла шесть матчей подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.