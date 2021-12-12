Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»
«Атланта» в гостях победила «Верону» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо в гостях победила со счетом 2:1.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился забитым голом. Для него это первый мяч в нынешнем сезоне.
Напомним, что 26-летний россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.
«Аталанта» выиграла шесть матчей подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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