«Аталанта» на выезде обыграла «Верону»
«Аталанта» обыграла «Верону» (2:0) на выезде в матче 28-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голами отметились Руслан Малиновский, реализовавший пенальти, и Дуван Сапата. Российский полузащитник Алексей Миранчук был заменен на 64-й минуте.
После 28 туров серии А «Аталанта» (55) занимает 4-е место в турнирной таблице, «Верона» (38) располагается на 9-й позиции.
«Верона» — «Аталанта» — 2:0 (1:0)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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