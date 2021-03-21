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«Аталанта» на выезде обыграла «Верону»

16:24
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«Аталанта» обыграла «Верону» (2:0) на выезде в матче 28-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Руслан Малиновский, реализовавший пенальти, и Дуван Сапата. Российский полузащитник Алексей Миранчук был заменен на 64-й минуте.

После 28 туров серии А «Аталанта» (55) занимает 4-е место в турнирной таблице, «Верона» (38) располагается на 9-й позиции.

«Верона» — «Аталанта» — 2:0 (1:0)

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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